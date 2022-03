Lazio, rebus portieri: Kepa in pole ma si seguono Silvestri e Carnesecchi

È vivo in casa Lazio il discorso portieri: Kepa rimane in pole position ma si seguono anche piste italiane

In estate la Lazio dovrà attuare una vera e propria rivoluzione in porta. Quasi certi gli addii di Reina e Strakosha (anche se per quest’ultimo c’è una flebile speranza di rinnovo) e Tare è al lavoro per sostituirli.

Secondo Il Corriere dello Sport, in pole position rimane Kepa, secondo di Mendy al Chelsea. I costi al momento sono proibitivi ed è difficile ipotizzare un suo arrivo senza l’aiuto dei Blues. Restano in ballo i nomi di Sergio Rico (di proprietà del PSG) e di Carnesecchi (oggi alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta). L’ultimo nome sulla lista del ds biancoceleste è quello di Marco Silvestri dell’Udinese.