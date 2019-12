Rambaudi: «Lazio superiore all’Inter, se sabato dovesse vincere…»

Lazio-Juventus coi riflettori puntati addosso… e non solo quelli dell’Olimpico. Una gara che potrà dire molto in ottica classifica: il commento di Rambaudi

Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi per commentare la sfida di sabato sera tra Lazio e Juventus: «Non so chi potrebbe essere la favorita nella gara di sabato, mi aspetto una partita equilibrata. Entrambe le squadre hanno giocatori capaci di fare la differenza. La Lazio sta giocando bene, ma non ha vinto fin qui contro Roma ed Inter. Questo è un test per dimostrare la sua maturità».

«Non bisogna scendere in campo pensando che una sconfitta potrebbe anche starci. Ci vuole massima tensione. Mi aspettavo che Sarri incidesse di più con il suo modo di giocare. Tuttavia la Juve resta la squadra cinica e spietata di sempre. Lo dimostra la sfida contro l’Atalanta dove vinsero 3-1. Se i biancocelesti dovessero vincere, si aprirebbero scenari diversi in Serie A. D’altronde ho sempre sostenuto che la Lazio fosse superiore all’Inter».