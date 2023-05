Lazio, Radu sul ritiro: «Mi mancherà tutto» Le parole del terzino biancoceleste prima del suo ritiro

Protagonista del Match Program pre Lazio–Cremonese, Stefan Radu si è raccontato in quella che sarà l’ultima sua partita da calciatore biancoceleste.

RITIRO– «Un po’ si, è inevitabile. Mi mancherà tutto, per 15 anni ho sempre fatto la stessa cosa: casa, Formello, casa. Arrivo però stanco, per questo ho deciso di dire basta. Forse l’unica cosa che non mi mancherà sarà il ritiro estivo. L’ho già detto ai ragazzi: quest’estate li andrò a trovare ad Auronzo di Cadore in borghese »

