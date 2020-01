Lazio, Radu alla sua 19^ presenza al derby

Il difensore della Lazio è da dieci stagioni nella Capitale e sia appresta a vivere il suo ennesimo derby: raggiunge Piola

Stefan Radu incarna perfettamente il tifoso della Lazio in campo: tignoso, rognoso e sempre pronto a combattere per difendere il simbolo che porta sul petto.

Dopo dieci anni di militanza laziale, il romeno è ormai stato naturalizzato romano, anche per la quantità di derby che ha vissuto: 28 totali, di cui 18 combattuti sul terreno di gioco. Domani, quando scenderà in campo, come riportano le pagine del Corriere dello Sport, Radu raggiungerà una leggenda come Piola per presenze nella stracittadina al quinto posto tra i laziali ed all’undicesimo considerando anche i calciatori della Roma. Un traguardo importante per il giocatore che si appresta a difendere il suo popolo ancora una volta nella partita della stagione.