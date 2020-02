Lazio, Radu arriva a quota 300 in Serie A

Stefan Radu, con la gara disputata oggi, è arrivato alla 300esima presenza nel massimo campionato italiano

Sono passati 12 anni dalla prima gara di Stefan Radu in Serie A, ovviamente con la maglia della Lazio.

Con la partita di oggi, disputata da titolare, il difensore rumeno ha toccato quota 300 presenze in campionato, sempre e solo in biancoceleste. In tutte queste gare, il numero 26 ha sempre dimostrato tenacia, professionalità e tanta passione per questo sport. Radu ha coronato questo traguardo con una preziosa vittoria, aiutando i compagni ad ottenere tre punti fondamentali per la classifica.

👏🏻 Complimenti a Stefan #Radu! Il difensore biancoceleste sta disputando la sua a numero 3️⃣0️⃣0️⃣ in @SerieA 🔥 pic.twitter.com/cQTJ23WXFd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 29, 2020