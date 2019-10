Lazio, quanti rimpianti! E Lotito…

Le prestazioni non bastano: troppi i punti persi, alla Lazio restano solo i rimpianti. E Lotito osserva la situazione…

Troppi rimpianti per questa Lazio. Troppi punti persi ingenuamente, nonostante le buone prestazioni. Una squadra a corrente alternata, forse immatura, incapace di essere cinica nei momenti importanti. Il Messaggero ricorda le gare contro la Roma, la Spal, l’Inter ed il Bologna: tanta corsa per racimolare solo due punti. Stessa sorte contro il Cluj. In Europa League, le seconde linee non danno le stesse garanzie dei titolari e i nuovi acquisti non fanno ancora la differenza. Ad osservare preoccupato l’operato di Inzaghi è il presidente Lotito: conosce il potenziale della squadra e vuole qualcosa di più.