Lazio, male in trasferta: lontano dall’Olimpico cala il rendimento

Le trasferte non fanno bene alla Lazio: il rendimento dei biancocelesti cala vistosamente quando gioca lontano dall’Olimpico

Lontana dall’Olimpico è un’altra Lazio. Il rendimento dei biancocelesti cala vistosamente quando gioca in trasferta. A riportare la statistica è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: solo 4 i punti conquistati fuori casa. Considerate solo le gare casalinghe, la squadra di Inzaghi sarebbe al terzo posto; analizzando solo i risultati raggiunti in altri stadi, sarebbe tredicesima. In Europa League la storia è la stessa: 3 i punti conquistati all’Olimpico, nessuno in trasferta.

È il momento di cambiare la tendenza.