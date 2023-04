Lazio, ossessione Champions: perchè il club vuole andarci a tutti i costi

In casa Lazio la Champions League è diventata una vera e propria ossessione: qualificazione necessaria per sistemare i conti

In casa Lazio la qualificazione alla prossima Champions League è diventata una vera e propria ossessione. Come riferito dal Corriere dello Sport, la qualificazione è diventata praticamente obbligatoria per sistemare i conti, con la semestrale che è si è chiusa con un rosso di 21 milioni euro.

Non centrarla avrebbe il sapore del ridimensionamento, entrare nelle prime 4 invece darebbe la spinta decisiva per far decollare in maniera definitiva il progetto di Maurizio Sarri. Le ultime 7 giornate saranno decisive per il futuro del club biancoceleste.