La Lazio ha bisogno dei laziali, l’Olimpico deve tornare un fortino: Sarri alla ricerca di un’altra scossa

La Lazio ha affrontato un 2025 altalenante all’Olimpico, malissimo con Baroni, meglio con Sarri, ora però è necessaria un’altra scossa

La Lazio in questo girone di ritorno è chiamata a migliorare quanto fatto nella prima parte di campionato per andare a conquistare un posto in Europa. Piazzamento che passerà anche dai risultati che i biancocelesti otterranno allo Stadio Olimpico, quello che stava tornando un vero e proprio fortino, ma che nelle ultime uscite ha visto la squadra di Sarri uscire senza vittorie.

Un 2025 altalenante all’Olimpico: male con Baroni, la crescita con Sarri

Nella prima metà del 2025, con Marco Baroni in panchina, in casa i capitolini hanno regalato poche gioie ai propri tifosi. 1 vittoria (Monza), 7 pareggi (Como, Napoli, Udinese, Torino, Roma, Parma, Juventus) e 2 sconfitte (Fiorentina, Lecce) in 9 gare di campionato tra le mura amiche. Una media di 1,1 punti per gara, quasi da zona retrocessione.

Contando l’Europa League pareggio con il brivido con il Viktoria Plzen e vittoria dolorosa contro il Bodo Glimt. Un vero e proprio calvario per l’Olimpico biancoceleste, che ha spesso colorato con oltre 40mila spettatori gli spalti.

Nella seconda metà dell’anno solare appena concluso, con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, sono tornate anche le gioie casalinghe. In 10 sfide giocate a Roma in questa Serie A sono arrivate 4 vittorie (Verona, Juventus, Cagliari, Lecce), 4 pareggi (Torino, Bologna, Cremonese, Fiorentina) e 2 sconfitte (Roma, Napoli). La media di 1,6 punti per partita.

Se fino a dicembre il cammino era quasi perfetto (media di oltre 2 punti per partita), con la macchia del derby perso e i due pareggi con Torino e Bologna, ora c’è una nuova piccola crisi di risultati.

Cremonese, Napoli e Fiorentina senza vittorie: necessaria un’altra scossa, già dalla sfida con il Como!

Nelle ultime tre uscite all’Olimpico è mancato il bottino pieno, ma non sono mancate le polemiche. I due pareggi con Cremonese (0-0) e Fiorentina (2-2) portano gli strascichi delle decisioni arbitrali che avrebbero potuto regalare un esito differente ai due match. Senza storia invece lo 0-2 inflitto dal Napoli di Conte.

Le chiacchiere ora però stanno a zero, la Lazio deve ripartire a fare punti in casa, già da lunedì contro il Como, un match che può essere decisivo nella corsa all’Europa. L’Olimpico deve tornare ad essere un fortino.

I tifosi laziali risponderanno come sempre con la quantità (i soliti 40mila non mancheranno) e soprattutto con grande qualità: scenografie, cori e sostegno da parte di tutto lo Stadio non stanno di mancando!