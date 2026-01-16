Lazio alla ricerca dell’Europa, Sarri chiamato ad un grande girone di ritorno: quanti punti serviranno a fine stagione?

Lazio che per ritornare a giocare le coppe è chiamata ad effettuare un grande girone di ritorno, quanti punti servono? Quali sono i precedenti di Sarri?

Con i recuperi della sedicesima giornata giocati in questi giorni, si è chiuso ufficialmente il girone di andata della Serie A 2025/2026. Escludendo quindi Verona-Lazio 0-1, prima del girone di ritorno, i biancocelesti hanno conquistato 25 punti nelle prima metà del torneo. Per raggiungere l’obiettivo Europa è necessario dunque una svolta da qui a maggio.

Tra proiezioni, Coppa Italia ed eventuali posti in più: quanti punti servono per andare in Europa?

Facendo una proiezione per il quinto posto che vorrebbe dire certa Europa League potrebbero servire addirittura 72 punti. Per il sesto invece, che sulla carta vale la Conference League ne basterebbero 66. Se però a conquistare la Coppa Italia dovesse essere una formazione già qualificata tra le prime sei allora a quel punto tutto scalerebbe di una posizione.

In questo senso la stessa Lazio potrebbe conquistare il trofeo nazionale, assicurandosi così un posto per la prossima Europa League. Altrimenti va considerato che tra le squadre rimaste ci sono anche Juventus, Inter e Napoli che sembrerebbero destinate a finire tra le prime sei, liberando quindi in caso di vittoria un posto in più per le coppe. Altro aspetto da considerare è l’eventuale conquista dei 5 posti in Champions per la stagione 2026/2027, a quel punto diventerebbero 8 le squadre certe di una partecipazione alle competizioni internazionali.

Dunque, tirando le somme, per accedere alla prossima Europa League tramite il campionato saranno necessari tra i 66 e i 72 punti indicativamente. Per la Conference League invece ci collochiamo tra i 58 e i 66 punti. In ogni caso Zaccagni e compagni sono chiamati ad effettuare un girone di ritorno superiore a quello d’andata. Maurizio Sarri quante volte ci è riuscito nella sua carriera in Serie A?

AAA cercasi un grande girone di ritorno per l’Europa, Maurizio Sarri può dare la svolta a questa Lazio?

Considerando le stagioni dal 2014/2015 ad oggi tra Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio, mister Sarri ha portato a compimento otto campionati. Considerando la differenza di punti tra andata e ritorno il bilancio è equilibrato, tre volte ha fatto meglio, tre volte peggio e due uguale. Questo il resoconto:

Lazio 2022/23 = 37 + 37

Lazio 2021/22 = 31 + 33

Juventus 2019/20 = 48 + 45*

Chelsea 2018/19 = 40 + 32**

Napoli 2017/18 = 48 + 43

Napoli 2016/17 = 38 + 48

Napoli 2015/16 = 41 + 41

Empoli 2014/15 = 19 + 23

*vincitore dello Scudetto con due giornate di anticipo

**vincitore dell’Europa League

I numeri lasciano spazio alla speranza, il successo del Bentegodi è un buon inizio, lunedì all’Olimpico con il Como c’è un test che potrebbe essere fondamentale. Il popolo laziale è con Sarri e la squadra, la sensazione è che tutti si aspettino qualche rinforzo in più dal mercato per poter portare la Lazio dove merita di stare e dove è stata per otto anni consecutivi, a calcare i campi di tutta Europa. Nella speranza che non ci siano altri episodi arbitrali per così dire dubbi ad intralciare il cammino.