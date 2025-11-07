Lazio, il programma completo dei giovani biancocelesti: che sfide! Ecco tutte le gare da seguire nel weekend

Lazio, i giovani biancocelesti diventano protagonisti: ecco di seguito il programma completo delle gare del weekend

Un fine settimana ricco di emozioni attende le giovanili biancocelesti. Tra sfide di campionato e un doppio derby infuocato contro la Roma, le aquile guidate da Ledesma e Perrotti si preparano a vivere giornate intense e tutte da seguire. Ecco il programma completo:

NOTA CLUB – Si appresta ad iniziare un altro weekend per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Un fine settimana che parte sabato 8 Novembre e si protrae fino a lunedì 10, sono tre le squadre protagoniste.

Come di consueto, i primi a scendere in campo sono i ragazzi di Edoardo Ragaini. Le aquile classe 2012 attendono al `Salaria Sport Village` i pari età dell`Accademia Frosinone. La sfida valida per l`8^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza è in programma sabato alle ore 18:15. La Lazio ha messo nel mirino il settimo risultato utile consecutivo.

Domenica è derby, in quel di Trigoria si sfidano le due compagini Under 17 di Roma e Lazio. I padroni di casa giallorossi vogliono difendere il primato, mentre le aquile classe 2009 guidate da Cristian Daniel Ledesma, alla sua prima stracittadina come allenatore della Lazio, vogliono dare continuità ai sei risultati utili consecutivi. Roma ancora imbattuta, contro i biancocelesti determinati ad accorciare le distanze sulla vetta.

Lunedì mattina, al Centro Sportivo `La Borghesiana` va in scena il secondo derby, questa volta sono le due squadre Under 18 ad affrontarsi. La Lazio di Fabrizio Perrotti deve dare una scossa al campionato, mentre la Roma di mister Scala vuole risalire la classifica per riprendersi il primato. Sono 7 le lunghezze a distanziare le due squadre.

Dopo la sosta, riprendono i campionati Under 15 e Under 16, ma le due squadre biancocelesti sono ancora ferme. Le aquile classe 2011 di Alessio Fazi ed i ragazzi dell`Under 16 guidati da Cristiano Lombardi osservano il turno di riposo. Lo stesso discorso vale anche per la squadra di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2012 impegnate nel campionato nazionale Under 14 Pro, alla quarta giornata, osservano il turno di riposo. Le tre compagini biancocelesti ritornano protagoniste nel prossimo weekend.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 10^ Giornata

LAZIO-ROMA

Lunedì 10 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 9 Novembre, ore 15:30 Campo ‘A. Di Bartolomei’ – Trigoria

Under 16 Nazionali -8^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 15 Nazionali -8^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 14 Pro – 4^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA FROSINONE

Sabato 8 Novembre, ore 18:15 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma”.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

