Lazio, il programma completo dei giovani biancocelesti: che partite! Ecco le gare da seguire nel weekend

Lazio, i giovani biancocelesti diventano protagonisti questo weekend: ecco di seguito il programma completo delle gare

Nel terzo fine settimana di novembre il calendario torna al completo: tra sabato 15 e domenica 16 saranno sei le squadre agonistiche impegnate in campo.

LA NOTA DEL CLUB – Aprono le danze, come di consueto, i ragazzi di Edoardo Ragaini. E’ big match nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2012, terze della classifica, fanno visita al Savio, seconda forza del campionato. E’ solamente una la lunghezza a distanziare le due squadre, per i biancocelesti è una ghiotta occasione per effettuare il sorpasso. Domenica pomeriggio, è la volta della squadra di Valerio Gualdaroni. I ragazzi classe 2012 impegnati nel campionato Under 14 Pro, dopo aver osservato il turno di riposo, affrontano la trasferta sul campo del Pineto. Quasi un testa coda, tra la Lazio seconda in classifica e gli avversari ultimi.

Ritornano in campo anche Under 15 e Under 16, dopo il turno di riposo dei biancocelesti, le due compagini si rituffano in campionato. Doppio impegno casalingo, la Lazio attende il Delfino Pescara al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. I primi a scendere in campo sono i ragazzi dell’Under 15 guidati da Alessio Fazi. La Lazio vuole difendere il secondo posto della classifica, ma deve fare attenzione alla squadra abruzzese che risulta essere molto ostica. A seguire, alle ore 15:45 è il turno dell’Under 16. Le aquile classe 2010 di Cristiano Lombardi, vogliono difendere l’imbattibilità e proseguire la striscia positiva di risultati. La Lazio ha messo nel mirino i tre punti.

Sfida casalinga anche per l’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma. Le aquile classe 2009 vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta nel derby. La Lazio vuole rimettersi in carreggiata, soprattutto per risalire la classifica. Impegno lontano dalle mura amiche per l’Under 18 di Fabrizio Perrotti. La Lazio fa visita al Genoa. I liguri hanno perso la vetta ed hanno tutte le intenzioni di riprendersela. I capitolini devono cercare di superare un periodo poco brillante per ritornare a volare.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 11^ Giornata

GENOA-LAZIO

Domenica 16 Novembre, ore 10:30 Campo ‘Begato 9’ – Genova

Under 17 Nazionali – 10^ Giornata

LAZIO-AVELLINO

Domenica 16 Novembre, ore 15Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 16 Nazionali -9^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA

Domenica 16 Novembre, ore 15:45 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali -9^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA

Domenica 16 Novembre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 14 Pro – 5^ Giornata

PINETO-LAZIO

Domenica 16 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Druda’ – Pineto

Under 14 Regionali Eccellenza – 9^ Giornata

SAVIO-LAZIO

Sabato 15 Novembre, ore 16:45 Centro Sportivo ‘Raimondo Vianello’ – Roma

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

