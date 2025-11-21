Lazio, il programma del weekend per i giovani biancocelesti: ecco le partite da seguire nel fine settimana

Lazio, i biancocelesti saranno protagonisti di questo weekend: di seguito il programma completo delle partite

Le giovani aquile si preparano a un nuovo weekend di gare, stavolta con organico ridotto. Tra sabato 22 e domenica 23 novembre saranno soltanto quattro le squadre agonistiche impegnate in campo. Ecco il programma completo:

NOTA CLUB –Aprono il fine settimana i ragazzi di Edoardo Ragaini. Le aquile classe 2012, sabato pomeriggio, attendono i pari età della Romulea al ‘Green Club’. I biancocelesti hanno messo nel mirino il nono risultato utile consecutivo che gli permetterebbe di difendere il secondo posto del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Domenica pomeriggio, sullo stesso campo, è la volta della squadra di Valerio Gualdaroni. La Lazio ospita la Ternana, sfida valida per la 6^ giornata del campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti hanno tutte le intenzioni di proseguire l’imbattibilità e difendere il primato.

Domenica è lunch match per per l’Under 18 di Fabrizio Perrotti. Sfida casalinga anche per le aquile classe 2008, ma questa volta ci si sposta al ‘Salaria Sport Village’. La Lazio attende il Cesena capolista. I biancocelesti devono fare un’altra prova di carattere e cuore per frenare la prima della classe. L’Under 17 guidata da Cristian Daniel Ledesma, domenica fa visita alla Juve Stabia. I campani sono il fanalino di coda della classifica, la Lazio deve cercare di conquistare il bottino pieno per risalire posizioni.

Sosta di campionato per Under 15 e Under 16, le squadre di Alessio Fazi e Cristiano Lombardi tornano in campo nell’ultimo weekend di novembre.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-CESENA

Domenica 23 Novembre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali – 11^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO

Domenica 23 Novembre, ore 15 Campo ‘San Michele’ – Pimonte (Napoli)

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro – 6^ Giornata

LAZIO-TERNANA

Domenica 23 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 10^ Giornata

LAZIO-ROMULEA

Sabato 22 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

