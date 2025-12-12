News
Lazio, il programma del weekend dei biancocelesti: tutte le partite da seguire nel fine settimana
Lazio, i biancocelesti saranno al centro della scena nel weekend: ecco il calendario completo delle sfide in programma
Sta per prendere il via un fine settimana intenso per il Settore Giovanile biancoceleste. Tra sabato 13 e domenica 14 dicembre saranno infatti cinque le formazioni agonistiche impegnate nei rispettivi campionati. Unica eccezione l’Under 18 di Fabrizio Perrotti, che osserverà un turno di riposo. La nota del club biancoceleste:
NOTA CLUB – Si appresta ad iniziare un weekend ricco di sfide per il Settore Giovanile biancoceleste. Tra sabato 13 e domenica 14 Dicembre sono cinque le squadre agonistiche a scendere in campo. Turno di riposo, solamente, per l’Under 18 di Fabrizio Perrotti.
Aprono il fine settimana i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato nazionale Under 14 Pro, è big match tra la Roma, seconda della classe, e la Lazio capolista, avanti di due lunghezze. Il derby di Trigoria, in programma sabato pomeriggio, vale il primato. E’ scontro diretto anche per le aquile classe 2012 di Edoardo Ragaini, impegnate domenica mattina al ‘Green Club’. La Lazio, quarta del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, attende i pari età della Lodigiani, terza forza del girone, avanti di un solo punto.
L’Under 17 guidata da Cristian Daniel Ledesma è impegnata nella trasferta di Lecce, match valido per l’ultimo appuntamento del girone d’andata. Le aquile classe 2009 devono risollevarsi dopo la sconfitta con il Palermo. Un altro scontro diretto per i biancocelesti che si trovano a 18 punti della classifica e la squadra pugliese segue con due lunghezze in meno.
Penultima giornata del girone d’andata per Under 15 e 16, anche per loro c’è il Lecce come avversario da affrontare. Domenica mattina, al ‘Salaria Sport Village’, i primi a scendere in campo sono i ragazzi di Alessio Fazi. L’Under 15 biancoceleste vuole difendere il secondo posto della classifica, allungando il passo sulla squadra pugliese, quarta forza del campionato. A seguire, alle ore 13:30 è la volta delle aquile dell’Under 16 di Cristiano Lombardi. La Lazio vuole dare continuità alle ultime prove di carattere per cercare di chiudere la prima metà della stagione il più in alto possibile, mentre il Lecce, con 10 punti, ha tutte le intenzioni di risalire la classifica.
Il programma nel dettaglio:
Under 18 Nazionali – 15^ Giornata
LAZIO turno di riposo
Under 17 Nazionali – 13^ Giornata
LECCE-LAZIO
Domenica 14 Dicembre, ore 10:30 Centro Sportivo ‘Kick Off’ – Cavallino (Lecce)
Under 16 Nazionali – 12^ Giornata
LAZIO-LECCE
Domenica 14 Dicembre, ore 13:30, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ -Roma
Under 15 Nazionali – 12^ Giornata
LAZIO-LECCE
Domenica 14 Dicembre, ore 11, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ -Roma
Under 14 Pro – 9^ Giornata
ROMA-LAZIO
Sabato 13 Dicembre, ore 15, Campo ‘A. Di Bartolomei’ – Trigoria
Under 14 Regionali Eccellenza – 13^ Giornata
LAZIO-LODIGIANI
Domenica 14 Dicembre, ore 11, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma”.
