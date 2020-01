Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: le notizie dell’12 gennaio 2020

Le prime pagine dei quotidiani sportivi odierni non potevano aprire se non con la Lazio. La squadra di Inzaghi ieri sera ha portato a casa la decima vittoria di fila segnando il record nella sua storia. Il Corriere dello Sport titola “Lazio da Scudetto”.

Tuttosport invece apre con la vittoria del Milan e soprattutto con la rete segnata da Ibrahimovic che ha firmato il raddoppio per i bianconeri nella gara contro il Cagliari. Spazio anche per il posticipo tra Inter e Atalanta terminato in pareggio. Risultato quello della squadra di Conte che da margine alla Juventus in vista della gara di questa sera contro la Roma.