Lazio, due primavera scaldano i tifosi: «Li vogliamo in Serie A ora»

Continua a sorprendere la Lazio Primavera e due giovani biancocelesti scaldano i tifosi, li vogliono in Serie A

Sono ormai lontani (lontanissimi) i tempi in cui la prima squadra di una società era composta interamente o quasi da calciatori provenienti dal settore primavera di quello stesso club. Eppure, in un calcio alle prese col Fair play finanziario e uno sguardo sempre vigile ai bilanci, tutte le compagini stanno ben attente a valorizzare i propri giovani. Lo sa bene la Lazio, che nella giornata di ieri ne ha approfittato per pubblicare sul proprio profilo Instagram la foto di squadra della propria Primavera.

Decine e decine i commenti dei tifosi, che sognano in particolar modo due capitolini in Serie A. «Voglio Martinelli come secondo di Provedel in prima squadra» ha interagito un utente, «Attualmente sta giocando poco ma in ottica futura rispecchia i criteri e i valori di questa società potrebbe essere un ottimo elemento per la prima squadra» l’ha seguito un altro. «Vogliamo Saná Fernandes», «Daje Saná» hanno invece asserito altri due. «Speriamo che almeno 4/5 possono essere il futuro» ha chiuso un quinto.