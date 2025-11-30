Lazio Primavera, sfida delicata contro l’Atalanta: servono punti pesanti per la salvezza

Lazio Primavera, match cruciale contro l’Atalanta: obiettivo tre punti per uscire dalla crisi. Le ultimissime notizie

La Lazio Primavera è chiamata a una prova di carattere. Dopo quasi un terzo di campionato, la classifica parla chiaro: servono punti salvezza per uscire da una situazione complicata. Oggi, alle ore 11.00, i biancocelesti faranno visita all’Atalanta in una sfida che si preannuncia delicata e ricca di insidie.

Il momento è difficile: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate hanno fatto precipitare la squadra al diciassettesimo posto, complice anche la vittoria del Napoli sul Parma. Nonostante una partita da recuperare, i ragazzi di Punzi al momento sarebbero costretti a disputare il playout contro il Cagliari. Il trend va invertito al più presto, ma la trasferta in terra bergamasca non è certo il contesto più agevole.

A complicare ulteriormente la missione ci sono le assenze pesanti di Calvani e Munoz, entrambi squalificati dopo i cartellini rossi rimediati contro il Verona. La rimonta subita al Fersini ha certificato la crisi della Primavera biancoceleste, che ora deve ritrovare compattezza e determinazione per uscire da un momento nero e rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

