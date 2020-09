Lazio Primavera, Raul Moro consegna il pareggio a Meinichini contro la Samp

La Lazio di Menichini pareggia a Genova contro la Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio con l’autogol di Ndreka, poi ci pensa Raul Moro

Fa tutto la Lazio. La Primavera di Menichini riesce a conquistare un punto nell’insidiosa trasferta di Genova contro la Sampdoria, dopo la bella prestazione contro il Torino. Protagonisti i biancocelesti che, nella ripresa, regalano il vantaggio ai padroni di casa con una sfortunata deviazione di Ndrecka a bucare la rete di Furlanetto.

A rimettere il risultato in pari, però, ci pensa il solito Raul Moro. Lo spagnolo, sempre più determinante per la baby Lazio, non sbaglia dal dischetto dopo aver trovato il calcio di rigore per un fallo di mano. I ragazzi di Menichini tornano così nella Capitale con un punto in tasca, arrivando a +4 in classifica.