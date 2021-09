Lazio Primavera Reggina, Calori: «Bravi a concretizzare le due palle gol»

Il tecnico della Lazio Primavera, Calori, ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato il match di Coppa Italia vinto contro la Reggina

Con il 2-0 timbrato da Crespi la Lazio Primavera ha battuto la Reggina accedendo così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al termine del match il mister Alessandro Calori ha analizzato così l’incontro e il passaggio del turno ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Bravi i ragazzi a tenere sempre in mano il gioco, non abbiamo creato tante occasioni ma abbiamo avuto delle folate. Poteva prenderci un po’ di nervosismo ma siamo stati bravi ad avere pazienza e a concretizzare le due palle gol. Abbiamo fatto tante rotazioni perché stanno lavorando bene ed è giusto premiare tutti e renderli partecipi. Si fanno trovare pronti, ci mettono impegno, si applicano e stanno diventando piano piano una squadra. Non basta per vincere, ogni partita è diversa e bisogna essere bravi ad adattarsi alle varie situazioni. Me li sto prendendo a cuore perché hanno fame e voglia di imparare e questo mi sta affascinando. Ormai sono 3 mesi che sono entrato nel pianeta Lazio e lo sto facendo a 360°, è un’ambiente che mi permette di farli crescere. Mi auguro che qualcuno in futuro possa raggiungere traguardi importanti. Non c’è chi è titolare e chi no, non regalo niente a nessuno. Ognuno ha un proprio modo di fare calcio ma devono adattarlo al gioco di squadra. Crespi ha tanti pregi ma anche alcune lacune, come tutti. È nato per fare gol ma deve partecipare di più e smarcarsi meglio, però ha forza e tiro quindi può crescere bene. Salernitana? Altra partita importante, bisogna ricaricare le pile e farlo con testa. Dobbiamo fare il nostro gioco in una partita in cui ci sarà da soffrire. Sarà una partita diversa dalle altre e quindi va cancellato quanto fatto oggi e nelle giornate precedenti».