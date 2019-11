Lazio Primavera, Raul Moro rassicura tutti dopo l’infortunio nel derby – FOTO

Lazio Primavera, Raul Moro tranquillizza tutti dopo l’infortunio nel derby

Si era infortunato a soli 15 minuti dall’inizio del derby, Raul Moro. Proprio durante l’azione che poi avrebbe portato la Lazio in vantaggio, con la rete di Shehu. Unica nota stonata di un sabato perfetto, per la Primavera laziale.

Attraverso Instagram, lo spagnolo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, condividendo con i suoi followers una fotografia scattata durante la partita contro la Roma: «Grazie a Dio non era niente di serio. Molto felice di giocare i miei primi minuti e per la grande vittoria nel derby.Ora è il momento di lavorare sodo per tornare il prima possibile. Bravi ragazzi!».