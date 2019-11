Lazio Primavera, Raul Moro ancora out: la situazione

Lazio Primavera, Raul Moro non ha ancora superato l’infortunio e potrebbe restare fuori nella sfida con il Torino.

Si è infortunato durante il derby della Primavera, Raul Moro. Nonostante il post con cui aveva provato a tranquillizzare gli animi – d’altronde, la contusione sarebbe dovuta essere smaltita nell’arco di pochi giorni – il giocatore è ancora fuori uso e la zona interessata (il fianco) fa ancora parecchio male.

Come riporta il Corriere dello Sport, rischia di essere assente per la trasferta di Torino. Una situazione in divenire, con il giocatore che verrà seguito giorno per giorno per capire quando tornare a lavorare con i compagni.