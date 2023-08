Lazio Primavera, oggi la ripresa della preparazione per i giovani aquilotti di Sanderra

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio Primavera di Sanderra tornerà al lavoro in settimana per preparare la stagione che verrà, con partenza il 19 agosto.

L’allenatore della primavera ha in mente un programma ben specifico per arrivare all’inizio del campionato: un allenamento al giorno, coadiuvato da qualche amichevole.