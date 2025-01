Lazio Primavera, Pirozzi: «Ho trovato un gruppo abituato a lavorare, questo è lo spirito giusto»

Le parole di Sergio Pirozzi, nuovo tecnico della Lazio Primavera, dopo il pareggio ottenuto al debutto contro il Milan

Sergio Pirozzi, nuovo tecnico della Lazio Primavera, ha parlato a LSC dopo il pareggio al debutto contro il Milan. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Vorrei iniziare abbracciando forte mister Sanderra. Sono arrivato da pochissimo e siamo stati bravi, la prestazione è stata giusta con carattere ma anche con la qualità. Siamo arrivati a un passo dal gol rischiando pochissimo, lo spirito è stato quello giusto: da Lazio. Questi ragazzi devono avere la consapevolezza che quando abbiamo la palla non dobbiamo avere paura di sbagliare. Questo è uno sport, nasce nel divertimento, poi ovviamente serve anche la cattiveria agonistica di aggredire gli avversari. Nel calcio non dobbiamo mai aver paura».

CHE SQUADRA HA TROVATO – «Questo è un gruppo abituato a lavorare quindi lo spirito è quello giusto. Poi quando ci sono avvicendamenti extra calcistici si entra in punta di piedi, io metterò a disposizione la mia esperienza e lavorerò per far crescere questi ragazzi con i principi giusti che sono quelli che hanno contraddistinto sempre la mia vita, calcistica e no».

PARTITA – «Noi abbiamo il compito di alzare sempre di più l’asticella. Oggi questi ragazzi non hanno avuto paura di giocare la palla, nelle ultime gare mancava tranquillità. Voglio accentuare questa cosa e recuperare al meglio i ragazzi. Daremo spazio anche a chi ha giocato di meno per far sì che si che tutti si sentano parte del progetto. Si azzera tutto ma lo spirito è quello giusto».

OBIETTIVO – «Far crescere questi ragazzi. Un grosso errore che spesso si fa è lavorare per se stessi: io devo lavorare per questi ragazzi, in base ovviamente alle mie convinzioni ma voglio farli migliorare. Se poi alla fine della gara il risultato non è giusto ma si esce con la maglia sudata andrà bene lo stesso».