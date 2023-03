Lazio Primavera, parla Enrico Lotito: «Siamo pronti per il finale di stagione»

Il direttore del settore giovanile ha rilasciato delle dichiarazioni sul finale di stagione delle giovani aquile

Enrico Lotito, direttore del settore giovanile Lazio, ha rilasciato ai microfoni ufficiali del club delle dichiarazioni sulla situazione della squadra primavera.

LE PAROLE-«Rush finale? Sicuramente saranno partite molto intense, ma la squadra è pronta per dare battaglia fino alla fine e raggiungere l’obiettivo promozione. Sosta? Si torna in campo con uno spirito molto combattivo perché, durante la sosta, la squadra ha provato nuovi schemi e ha ricaricato le energie in vista di questo rush finale molto importante. Primato in classifica? Il vantaggio è che la Lazio ha tutti gli occhi puntati addosso e il destino nelle proprie mani nei confronti delle inseguitrici, ma queste aspettano solo un passo falso da parte della Lazio che farà di tutto per far si che questo non avvenga»