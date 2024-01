Lazio Primavera, a breve il fischio d’inizio dello scontro diretto con l’Inter: quando, dove e come vedere la gara

La Lazio Primavera torna in campo nel giorno della Befana, e non lo fa in una partita banale. Infatti, alle 14.30 si darà il via allo scontro diretto con l’Inter, che vale il primo posto in classifica. Attualmente i nerazzurri sono davanti con 31 punti, seguono i biancocelesti a 29, che hanno quindi la possibilità di tornare in testa con un colpo in trasferta.

Il match sarà visibile sia su Sportitalia, che sul sito ufficiale della Lazio. Entrambe arrivano da una vittoria, e questo scontro al vertice è l’opportunità di capire quanto può andare lontano la squadra di Stefano Sanderra, assoluta rivelazione del campionato Primavera.