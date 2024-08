Lazio Primavera-Inter 3-2: Baldé e Serra e D'agostini per la rimonta

Lazio Primavera-Inter 3-2: vittoria in rimonta dei biancocelesti di Sanderra, apre Baldé, poi i gol di Serra e D’Agostino a chiudere

Seconda giornata del campionato primavera e seconda vittoria della Lazio di Sanderra, che vince contro l’Inter per 3-2.

Partita ad alta intensità per gli aquilotti, che prima passano in vantaggio con la rete di Baldé al quarto d’ora. Il pareggio nerazzurro porta la firma di Motta nel finale del primo tempo. La ripresa inizia in salita con la rete di Berenbruch. Nel finale a riportare il risultato dalla parte dei biancocelesti ci pensano Serra, autore del gol del pareggio e poi D’Agostino, per il 3-2 definitivo.