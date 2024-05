Lazio Primavera, Dutu: «È stato un anno stupendo in cui abbiamo mostrato il gruppo magnifico che siamo». Le parole del giocatore

La beffa nel derby Primavera è costata alla Lazio l’accesso alla finale Playoff contro il Sassuolo. Da neopromossi i biancocelesti hanno superato ogni aspettativa, chiudendo il campionato da terzi in classifica. Tra i protagonisti della stagione c’è il difensore centrale Matteo Dutu che, sul proprio profilo Instagram, ha celebrato il lavoro fatto scrivendo: “È finito un anno, un anno in cui ho condiviso tutto con voi gioie e delusioni, un anno in cui abbiamo fatto cose che nessuno aldilà di noi si aspettava, abbiamo dato il massimo in ogni partita cercando di onorare sempre la maglia e i colori che portiamo. È stato un anno stupendo in cui abbiamo mostrato il gruppo magnifico che siamo. A TESTA ALTA“