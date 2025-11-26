 Lazio Primavera, doppia assenza per la gara con l’Atalanta! Le ultime notizie
1 ora ago

Lazio Primavera, due squalificati in vista della sfida con l’Atalanta. Le ultimissime sui biancocelesti

La Lazio Primavera vive un momento complicato: la sconfitta interna contro il Verona ha ulteriormente peggiorato la classifica, con soli 11 punti raccolti in 12 giornate e il 16° posto a un passo dalla zona playout.

Nonostante il doppio vantaggio nel primo tempo, i biancocelesti hanno subito la rimonta degli avversari. Il Verona ha pareggiato subito a inizio ripresa e, sfruttando anche la superiorità numerica, ha ribaltato il risultato imponendosi 2-4. Decisivi i cartellini: rosso diretto a Calvani al 65’ e secondo giallo a Munoz nel finale, che hanno lasciato la squadra in nove uomini.

Ora il tecnico Punzi dovrà affrontare la delicata sfida contro l’Atalanta senza due elementi chiave, squalificati dopo l’ultimo match. Una situazione che rende ancora più difficile il tentativo di risalire la classifica e ritrovare fiducia.

