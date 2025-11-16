 Lazio Primavera, il tecnico Punzi riflette sulle mosse in vista del derby contro la Roma! Le ultime sul momento dei biancocelesti
Lazio Primavera, il tecnico Punzi riflette sulle mosse in vista del derby contro la Roma! Le ultime sul momento dei biancocelesti

Lazio Primavera, il tecnico Punzi riflette sulle mosse in vista del derby contro la Roma! Le ultime sul momento dei biancocelesti

11 ore ago

Lazio Primavera, Punzi studia le strategie in vista del derby con la Roma: il punto sulla squadra biancoceleste

La Lazio Primavera sta vivendo giorni di riflessione durante la sosta per le nazionali. La squadra di Punzi arriva a questo momento con un bilancio negativo: tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite, segnale chiaro delle difficoltà incontrate in avvio di stagione.

L’ultima vittoria risale ormai al 4 ottobre, quando i biancocelesti superarono l’Inter in casa. Da allora sono arrivati i ko contro Cesena, Juventus e Sassuolo, con l’unico punto conquistato nel pareggio per 1-1 contro il Milan. Una serie di risultati che ha rallentato la crescita del gruppo.

In classifica la Lazio occupa il quindicesimo posto con 11 punti, appena quattro sopra la zona retrocessione. Per evitare di compromettere la stagione, sarà fondamentale invertire la rotta già dalla prossima sfida contro il Verona, dove servirà tornare a fare punti.

