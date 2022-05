Lazio Primavera, non basta il 2-1 al Brescia: biancocelesti condannati in B

Eliminazione della Lazio Primavera dai play off. Ai biancocelesti non basta il 2-1 ottenuto sul campo del Brescia

La Lazio Primavera vince 2-1 sul campo del Brescia, ma questa vittoria non basta. I biancocelesti sono eliminati dai play off del campionato Primavera 2 a causa del 3-1 subito all’andata.

Le reti di Crespi e Moro, arrivate in due minuti, illudono i ragazzi di Calori, ma il gol di Bianchetti nel finale del primo tempo spegne le speranze. E la riprese serve più che altro solo per i tabellini e per le statistiche, con la Lazio che non riesce a trovare il gol che avrebbe riaperto i discorsi. Colpa anche della sfortuna, con ben due legni colpiti da Raul Moro.