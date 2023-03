I goal di Sanà Fernandes e Bertini nel finale regalano 3 punti importanti alla squadra di Sanderra

Vittoria nel finale per la Lazio Primavera di Sanderra, che batte 3-1 i pari età del Benevento grazie ai goal nel finale di gara di Sanà Fernandes e Bertini.

Partita che si sblocca nel secondo tempo con un goal di Valerio Crespi al 54′ minuto, raggiunto poi dalla rete di Riccardo Rossi per le streghe. Al minuto 85′ Sanà Fernandes riporta in vantaggio i biancocelesti. Bertini nel recupero la chiude e regala i 3 punti alla squadra di Sanderra, ancora prima in classifica.