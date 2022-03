Calori: «Per vincere serve la mentalità. Dobbiamo fare di più»

Lazio Primavera, mister Calori ha commentato il pareggio maturato contro l’Ascoli: ecco le sue parole

Dopo la sconfitta contro il Cesena, la Lazio Primavera guadagna solo un punto contro l’Ascoli. Mister Calori – per i microfoni di Lazio Style Radio – analizza il momento della squadra:

«Non c’era la fludità, purtroppo bisogna fare di più, maggior determinazione nel fare le giocate. A volta vengono fuori le problematiche della personalità e su questo bisogna lavorare. I ragazzi non nascono imparati, serve un piglio importante. Per vincere, a prescindere dalla categoria, ci vuole il carattere, formazione e mentalità nel saper affrontare ogni tipo di situazione. Dobbiamo pensare a noi stessi, non alla classifica. Spero di recuperare i ragazzi infortunati per continuare il lavoro.

Chi c’è però ce la mette tutta, adesso dovremo dare tutto. Per Castigliani si teme uno stiramento, attendiamo gli esami e poi valuteremo».