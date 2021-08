Lazio Primavera, venerdì amichevole con l’Albalonga

Venerdì importante test amichevole per la Lazio Primavera di Calori: l’avversario dei biancocelesti sarà l’Albalonga

La Lazio Primavera sta svolgendo la preparazione in quel di Celleno. Ma ecco che, nei prossimi giorni, arriverà anche un test amichevole, utile per saggiare condizioni ed effetti dei primi giorni di lavoro.

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, venerdì 13 agosto, la Lazio sfiderà in amichevole l’Albalonga, in un match che si disputerà ad Albano Laziale. Saranno assenti i convocati dalla rispettive nazionali: Antonio Troise, classe 2005 impegnato con l’Under 17 e i 2004 Fabio Ruggeri e Valerio Crespi, precettati dall’Under 18.