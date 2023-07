Lazio, presentate le maglie per la prossima stagione di campionato 2023/24 -FOTO. Con un post sui social il club ha presentato le nuove magliette

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio svela le nuove maglie per la prossima stagione. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La stagione 2023/24 sarà il 50° anniversario del primo storico scudetto biancoceleste. Per celebrare la ricorrenza, le maglie della prossima stagione sono ispirate a quella iconica squadra guidata da Tommaso Maestrelli.

La maglia è caratterizzata dall`iconica aquila Olympia impressa sulla parte anteriore con un design in rilievo tono su tono, ottenendo così un tocco classico ma con un look moderno che rende omaggio alla maglia 1973-74.

Il design del nuovo kit away omaggia lo scudetto conquistato da Chinaglia e compagni con il tricolore della bandiera italiana inserito nelle strisce in rilievo sulla parte anteriore e nelle strisce utilizzate sul bordo dei polsini. L`audace colorazione all-navy riflette la forza del club e rafforza il suo coraggio di lottare in questa stagione di UEFA Champions League.

I kit della nuova collezione saranno prodotti in poliestere 100% riciclabile e traspirante. Si tratta di una volontà concertata da entrambe le parti per dimostrare concretamente l’impegno a favore della sostenibilità e nella riduzione dell’impronta di carbonio.

I nuovi kit sono disponibili dal 7 Luglio 2023 negli store ufficiali Lazio Style 1900 del club, su laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno. I kit saranno presto disponibili anche su Mizuno.com. La collezione di maglie sarà completata con una nuova terza maglia, che sarà presentata separatamente durante il ritiro di Auronzo di Cadore nello splendido scenario delle Dolomiti bellunesi».