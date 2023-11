Lazio, tre nomi per il possibile dopo Sarri: due sogni e un profilo concreto

In casa Lazio si pensa anche al possibile sostituto di Maurizio Sarri: Lotito ha un nome concreto e due sogni nascosti

La posizione di Maurizio Sarri è tornata in discussione dopo la sconfitta di sabato della Lazio contro la Salernitana.

Lotito per ora non pensa all’esonero di Sarri, sotto contratto fino al 2025, ma è curioso di vedere la reazione della squadra contro il Celtic: impossibile poi non intervenire se si arriverà al punto di non ritorno. Con Tudor – l’ex allenatore del Marsiglia è libero – come prima opzione per l’immediato, Conceicao e Scaloni i sogni (difficili da realizzare) per il futuro. Lo riporta Repubblica Roma.