Lazio Porto, il club biancoceleste carica: «Finalmente ci siamo!» – VIDEO

Tramite i propri canali social la Lazio ha ricordato l’appuntamento di domani sera contro il Porto – VIDEO

L’attesa è quasi finita. La Lazio domani sera scenderà in campo contro il Porto per cercare di ribaltare il risultato del “Do Dragao” e staccare il pass per gli ottavi di Europa League.

Il club biancoceleste ha ricordato l’appuntamento di domani tramite un video pubblicato sui social che racchiude i momenti migliori vissuti dai capitolini nella competizione.