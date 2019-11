Lazio, Piscedda: «Udinese molto inferiore, ma attenti a non dargli fiducia…»

Massimo Piscedda ha commentato Lazio-Udinese, gara valida per le 14^ giornata di Serie A

Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio, ha detto la sua sul prossimo impegno della squadra di Inzaghi contro l’Udinese ai microfoni di Radiosei: «Quando cambi allenatore qualcosa in più si vede, sembra che con Gotti le cose siano leggermente migliorate, ma l’Udinese rimane una squadra che deve lottare per salvarsi. Ha qualche giocatore di qualità come De Paul, Fofana e Lasagna, ma a mio avviso è molto inferiore alla Lazio».

«L’importante è che i biancocelesti non diano fiducia agli avversari che in quel caso possono diventare pericolosi. È fondamentale fare tre punti senza se e senza ma per mantenere le distanze dalle inseguitrici».