Lazio, Piscedda: «Champions ampiamente alla portata dei capitolini»

Massimo Piscedda ha parlato del momento euforico in casa Lazio

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PISCEDDA – «Forse la Juventus ha pensato fosse più facile battere la Lazio. L’uscita di Bentancur ha levato molto al centrocampo di Sarri, ma non può essere una giustificazione se porti quella maglia. Bernardeschi? Il trequartista non è il suo ruolo, è un esterno. Inzaghi, dal canto suo, ha capito tutto e ha sfruttato i momenti giusti per battere i bianconeri. Scudetto? Penso al quarto posto, non credo che Juventus o Inter lasceranno il passo alla Lazio e perderanno ancora tanti punti per strada. La vittoria contro i bianconeri è importante anche per avvicinarsi sempre di più al piazzamento Champions finale, che la Lazio è assolutamente in grado di raggiungere».