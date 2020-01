Lazio, Piccinini: «I biancocelesti hanno fatto un percorso graduale»

Sandro Piccinini, noto giornalista, ha parlato della situazione della Lazio di Inzaghi

Sandro Piccinini, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del momento in casa Lazio dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese di Rastelli. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio sta facendo molto bene, ha vinto la Supercoppa ed è lì in classifica. Ma rispetto all’Inter che ha fatto un salto inaspettato con Conte, il suo percorso di evoluzione con Inzaghi è stato graduale ed è durato anni».