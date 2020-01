Lazio, Peruzzi: «L’indole di questa società è quella di non mollare mai…»

Anche Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, è intervenuto durante la cena celebrativa dei 120 anni a Castel Sant’Angelo

Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, è intervenuto a Lazio Style Channel a margine della cena celebrativa dei 120 anni a Castel Sant’Angelo: «Siamo in un momento buono, festeggiamo una storia lunghissima di una società con alti e bassi, adesso stiamo facendo bene. Abbiamo una storia più che centenaria che siamo felicissimi di festeggiare. Giocheremo 5 o 6 partite in casa, speriamo di vedere una cornice di pubblico bellissima come quella di questa sera, ma all’Olimpico».

«La Lazio non ha mai mollato, l’indole di questa società e del tifoso è di non arrendersi mai, cercare qualcosa per fare della Lazio un punto di riferimento. Il gruppo che si è creato, la voglia di stare insieme, lo scherzo anche fuori dall’allenamento significa che c’è tanto. Il quid in più necessario per raggiungere determinati obiettivi. Squadra con la ‘S’ maiuscola, squadra tutti, non solo i giocatori: se hai una macchina veloce, fino all’ultimo bullone deve essere stretto bene»