Prima da titolare e primo gol. Andreas Pereira si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno della Lazio e, nonostante sia a Roma da poche settimane, il giocatore è già parte integrante del gruppo. Al termine della pirotecnica gara contro il Torino, il brasiliano si è raccontato ad Andersinho Marques, ecco le sie parole:

GRUPPO – «È stato molto bello segnare alla prima partita da titolare, credo potremo fare cose positive quest’anno. È stata una partita difficile, con alcune scelte arbitrali confuse. Ma quello che ho imparato in breve tempo, è che questa è una squadra che cerca la vittoria fino all’ultimo secondo, indipendentemente dagli ostacoli».

PARTENZA STAGIONALE – «Il mio arrivo in Italia è stato un po’ particolare: c’è stata subito la pausa per le nazionali, poi ho avuto un’influenza che non mi ha fatto allenare e infine il caso del tampone falso positivo che quasi mi ha fatto saltare la partita col Bruges in Champions League. È stato molto bello segnare alla prima partita da titolare, credo potremo fare cose positive quest’anno. Ho fatto pochi allenamenti con la squadra al completo, ma vedo già che ha una marcia in più».