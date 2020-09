Lazio, Pereira in arrivo: ecco chi può fargli spazio nella lista

Lazio, secondo Il Messaggero, ecco chi dovrebbe essere tagliato per fare spazio a Pereira, in arrivo dal Manchester United.

Con l’arrivo di Pereira dovrebbe terminare il mercato della Lazio. Tuttavia, qualcuno dovrà fare spazio al trequartista visto che la lista degli over 22 è satura. Uno tra Caicedo, Lukaku e forse Vavro (difficile) dovrà essere piazzato o tagliato. Per l’ecuadoregno ci sono piste straniere e italiane (Sampdoria), mentre per l’esterno poche cose.

La Lazio non ha ancora deciso chi “epurare” nel caso restassero tutti. Da definire la situazione di Bastos, convocato per stasera ma sempre in partenza. Hoedt è nella Capitale e attende un segnale per andare a fare le visite. Domani arriverà Lulic, lui pensa di essere inserito nella lista.

Cosi scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.