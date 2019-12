Lazio, Pazienza: «La lotta scudetto sarà fra Juventus ed Inter»

Michele Pazienza, ex juventino, ha parlato di come secondo lui si svolgerà la corsa per la conquista dello Scudetto

Nella recente intervista rilasciata ai microfoni di juvenews.eu, Michele Pazienza ha tagliato fuori la Lazio dalla corsa scudetto.

L’ex centrocampista bianconero ha detto: «Contro la Juve la Lazio ha fatto un’ottima partita, ma credo che alla fine la lotta scudetto sarà solo tra i bianconeri e l’Inter. Nella parte iniziale della stagione i biancocelesti hanno mostrato segni di poca continuità e , per poter credere di lottare fino in fondo, la costanza di rendimento è fondamentale. Nel caso in cui la Lazio dovesse migliorare sotto quell’aspetto, allora potrebbe anche inserirsi nella corsa. A oggi, però, io questa fase di crescita ancora non la vedo nella squadra di Inzaghi».

