Lazio, decisivo il patto di spogliatoio: c’è quell’accordo tra Sarri e i giocatori. Di cosa si tratta

Lazio, il patto nello spogliatoio subito decisivo: fondamentale quell’accordo tra Sarri e i suoi giocatori. I dettagli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di un patto nello spogliatoio della Lazio, risultato subito decisivo per la vittoria ottenuta in quel di Cagliari. Sarri è tornato al comando del gruppo, con il quale ha appunto un accordo.

Testa, cuore e senso del divertimento. Solo in questo modo il club si è rialzato, uscendo dalla crisi in cui si era infilato, attraverso un gran primo tempo e la ripresa in cui poi ha chiuso una gara in discussione solo per una decina di minuti.