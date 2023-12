Lazio, Patric out contro l’Atletico Madrid: il motivo. Le condizioni del difensore capitolino alla vigilia della sfida

Mancano sempre meno ore alla sfida di Champions tra Atletico Madrid e Lazio in programma domani alle 21.00. Sarri non recupera Patric: ha risolto il problema al polpaccio, ma da ieri è fermo per un attacco influenzale. Ha saltato anche la rifinitura, non sarà nemmeno convocato. In difesa la coppia obbligata sarà di nuovo formata da Casale e Gila.