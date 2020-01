Lazio, Patric: «Ci stiamo preparando al meglio per domenica»

Il difensore della Lazio, presente alla presentazione della Junior Tim Cup, ha parlato del derby contro la Roma che si giocherà all’Olimpico

Patric ha rappresentato la Lazio alla presentazione della Junior Tim Cup che si sta svolgendo in questi minuti. Il difensore biancoceleste ha parlato del derby che si giocherà domenica: «E’ una settimana fondamentale soprattutto perché sappiamo quanta importanza ha per la città. Ci stiamo preparando al meglio per domenica e non vediamo l’ora di giocare».

Poi lo spagnolo ha raccontato ai bambini presenti i suoi primi calci e gli idoli da bambino: «Non avevo ancora tre anni e ho cominciato a correre dietro al pallone. Come tutti i bambini, c’è un amore incondizionato verso quella sfera magica. I miei idoli sono sempre stati Sergio Ramos e Dani Alves: sono sempre stati dei punti di riferimento sin da quando ho iniziato a giocare».