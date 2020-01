LIVE Junior Tim Cup, la presentazione del torneo a Roma FOTO&VIDEO

All’Oratorio Santa Silvia di Roma, la Lega, TIM e il CSI presentano la Junior Tim Cup. Presenti anche rappresentati di Lazio e Roma

Oggi a Roma verrà presentata la Junior Tim Cup: torneo di calcio a 7 per gli under 14 di tutta Italia che mette in risalto i valori del calcio oratoriale.

Nell’Oratorio Santa Silvia sta per essere presentata la competizione targata Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. All’evento saranno presenti anche dei rappresentati delle società romane Roma e Lazio. Nella sala principale, stanno scorrendo le immagini delle precedenti stagioni: quella di quest’anno sarà la VIII Edizione. A rappresentare i colori giallorossi, arriva Davide Zappacosta. Il terzino della Roma è accolto dai bambini in visibilio. Il primo a prendere la parola è Don Antonio: «Io credo che una squadra di calcio sia un’ottima scuola di comunità. Perché si fa insieme, si ascolta e si aiuta l’altro. Lo sport è anche educativo: ci insegna ad essere una famiglia, una comunità. Abbiamo scelto il bianco e il rosso per unire i colori delle due squadre di Roma per simboleggiare l’unità e la sportività». Seguentememente fa il suo ingresso Patric, come rappresentante dei biancocelesti. Anche il giocatore della Lazio è molto acclamato. Interviene Zappacosta: «Ci sentiamo come i nostri tifosi che ci trasmettono il loro amore per la maglia. Sarà una partita fondamentale per noi e ce la metteremo tutta per dare il massimo domenica». Lo ho seguito Patric. Il giocatore laziale consegna la sua maglia ai ragazzi presenti. L’evento finisce tra i sorrisi dei bambini, foto di gruppo ed autografi.