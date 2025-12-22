 Lazio, Giordano analizza: «La squadra di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore e Sarri...»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Giordano analizza: «La squadra di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore e Sarri…»

Published

3 ore ago

on

By

giordano

Lazio, Giordano parla dei biancocelesti: «La squadra di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore e Sarri…»

Intervistato da Il Messaggero, Bruno Giordano ha commentato la situazione della Lazio dopo lo 0-0 contro la Cremonese, offrendo la sua lettura sul momento della squadra biancoceleste.

PAROLE «Io rivaluterei il modulo di gioco e lo accosterei a quello che utilizzava Baroni. Magari con una correzione: dal 4-2-3-1 passare al 4-4-2. La Lazio di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore, Sarri non ha potuto modificarla per lo stop del mercato»

ATTACCO – «Castellanos e Dia, insieme, hanno reso in modo più che sufficiente. Mi sembra che in coppia abbiano superato quota 25 gol, e non sono pochi. Ora l’argentino e l’ex Salernitana non sono adatti per giocare nel 4-3-3 perché in quel modulo il centravanti deve stare da solo».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.