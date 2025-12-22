Lazio, Giordano analizza: «La squadra di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore e Sarri...»

Hanno Detto
Intervistato da Il Messaggero, Bruno Giordano ha commentato la situazione della Lazio dopo lo 0-0 contro la Cremonese, offrendo la sua lettura sul momento della squadra biancoceleste.
PAROLE – «Io rivaluterei il modulo di gioco e lo accosterei a quello che utilizzava Baroni. Magari con una correzione: dal 4-2-3-1 passare al 4-4-2. La Lazio di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore, Sarri non ha potuto modificarla per lo stop del mercato»
ATTACCO – «Castellanos e Dia, insieme, hanno reso in modo più che sufficiente. Mi sembra che in coppia abbiano superato quota 25 gol, e non sono pochi. Ora l’argentino e l’ex Salernitana non sono adatti per giocare nel 4-3-3 perché in quel modulo il centravanti deve stare da solo».
