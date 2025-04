Lazio Parma, il Club mostra sui social le cinque migliori reti contro la squadra emiliana – VIDEO

Condividi via email

Lazio Parma, i biancocelesti condividono attraverso i propri canali ufficiali le cinque reti più belle segnate ai crociati: le immagini

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l’attesissima sfida di Serie A Lazio Parma dove Chivu e Baroni metteranno in gioco tutte le rispettive conoscenze per portare a casa i tre punti.

Così, per caricare i tifosi, il club capitolino ha adottato una soluzione: mostrare le cinque reti più belle contro ai biancoscudati. Ecco le immagini sui social dei trascorsi tra le due squadre: