Lazio-Padova 1-1, i biancocelesti salutano Auronzo con un pari

Ultima amichevole per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti hanno affrontato il Padova e il match è terminato sull’1-1. Un piccolo passo indietro quindi per la squadra di Maurizio Sarri rispetto ai test precedenti, come quello con la Triestina.

PRIMO TEMPO – Parte meglio la squadra veneta, con i capitolini che appaiono imballati e fermi sulle gambe. Ed ecco che il Padova trova il gol del vantaggio. A segnare è Della Latta, il cui tiro, deviato da Luiz Felipe beffa Reina. I biancocelesti non riescono a reagire e l’ex Ronaldo sfiora addirittura il raddoppio. Con il passare dei minuti però Luis Alberto e compagni trovano campo. Ed è proprio lo spagnolo a realizzare il pari su calcio di rigore, assegnando per fallo su Hysaj.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa c’è la solita girandola di cambi, ma il protagonista è ancora l’ex Liverpool, che stavolta è fermato dal palo esterno. I ritmi della Lazio sono più alti e il giro palla sembra più brillante. Il Padova però tiene sempre bene il campo e riesce anche a rendersi pericoloso. Al di là di qualche tentativo di Akpa Akpro e di Romero i biancocelesti non impensieriscono mai i loro avversari. E l’ultima amichevole sotto le Tre Cime di Lavaredo termina in parità.